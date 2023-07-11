Зустріч Байдена та Зеленського на саміті НАТО: у Білому домі назвали головну тему переговорів

Лідери двох країн проведуть зустріч у середу, 12 липня.

Американський президент Джо Байден та український президент Володимир Зеленський зустрінуться під час саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня. Одна із тем переговорів - шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.

Про це під час брифінгу повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, лідери двох країн проведуть зустріч у середу, 12 липня.

"Шлях реформ для України буде розроблений, але я не можу встановити графік", – уточнив він.



