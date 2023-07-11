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Зустріч Байдена та Зеленського на саміті НАТО: у Білому домі назвали головну тему переговорів

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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877
Час на прочитання
2 хв
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Зустріч Байдена та Зеленського на саміті НАТО: у Білому домі назвали головну тему переговорів

Байден та Зеленський зустрінуться під час саміту НАТО у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Лідери двох країн проведуть зустріч у середу, 12 липня. 

Американський президент Джо Байден та український президент Володимир Зеленський зустрінуться під час саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня. Одна із тем переговорів - шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.

Про це під час брифінгу повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, лідери двох країн проведуть зустріч у середу, 12 липня. 

"Шлях реформ для України буде розроблений, але я не можу встановити графік", – уточнив він.


 

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Дата публікації
Перегляди
877
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