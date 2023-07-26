Зустріч "двох братів" із диктаторства: Шойгу прилетів до Північної Кореї

Цей візит стане важливим етапом розвитку співпраці між двома країнами, наголосили у Міноборони.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до диктаторської країни Північної Кореї (КНДР). Прибув не сам, а із військовою делегацією.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання та Міноборони країни-терористки РФ.

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В оборонному відомстві зазначили, що Шойгу зустріли у міжнародному аеропорту "Сунан" (передмістя Пхеньяну). Там відбулася церемонія офіційної зустрічі російської делегації за участю роти Почесної варти Корейської Народної Армії. Біля трапу літака міністр оборони КНДР генерал армії Кан Сун Нам привітав Шойгу.

Цікаво, як видно із відео, обидва міністри були одягненені у майже однакову військову форму та із причепили на себе багато різних так званих "нагород".

"Цей візит сприятиме зміцненню російсько-північнокорейських військових зв'язків та стане важливим етапом розвитку співпраці між двома країнами", - йдеться у повідомленні.

Російська делегація на чолі Шойгу візьме участь у заходах, "присвячених 70-річчю перемоги корейського народу у Вітчизняній визвольній війні 1950-1953 років" (йдеться про війну між Південною та Північною Кореєю - ред.).

Нагадаємо, раніше була інформація, що Північна Корея може передати Росії снаряди. Найімовірніше, це питання будуть обговорювати в межах зустрічі міністрів РФ та КНДР.