Зустріч Ердогана та Путіна: чи зможе турецький лідер змусити Росію повернутися до "зернової угоди"

Ймовірно, в Реджепа Ердогана є свої інструменти, яким чином впливати на Володимира Путіна. Так, президент Туреччини може змусити Росію повернутися до "зернової угоди".

Про це в ефірі ТСН.ua сказав політолог Олексій Якубін.

У Росії небагато варіантів

Ми знаємо, що певним чином у Путіна виник певний провал з Ердоганом після того, як останній наших "азовців" повернув до України. Потім ми бачили потеплішання стосунків Ердогана з представниками деяких країн НАТО, зокрема США. Водночас Ердоган постійно звертався до Путіна з приводу потенційної особистої зустрічі з ним.

"Наскільки я бачу, Путін зараз знаходиться в такій ситуації, що він можливо і хотів відмовити Ердогану, ввести знов санкції на турецькі помідоріи і так далі, що до речі вже колись було, але він просто не може це зробити, навіть з огляду на економічну ситуацію. Ми всі бачимо історію з рублем в 100...", – зауважив Якубін.

Росія поступово починає відчувати на собі відкладений ефект санкцій. До цього вона достатньо активно економічно ставала залежною від КНР. Але водночас однією з країн, яка допомагала десь обходити санкції, десь їх заміщати, – виступає Туреччина.

"Я думаю, Путін розуміє, що він-то публічно всередині Росії і буде намагатись показати, що у Росії тут є якісь варіанти... Але насправді не так багато в них є варіантів. Якщо ця зустріч зрештою відбудеться, і Путін приїде до Туреччини, то це буде перший візит Путіна в натівську країну з часів війни", – говорить політолог.

Крім того, Путін просто не зможе поїхати на зустріч, щоб звідти щось не привезти. Зерновий коридор може бути тим, що треба. "Ймовірність повернення Росії до зернової угоди є висока, і вони це самі розуміють", – підсумував Якубін.

Раніше зазначалося, що зустріч Путіна й Ердогана може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня. Попередньо, на російського диктатора чекають у Туреччині.

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