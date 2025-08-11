"Зустріч на Алясці з Путіним буде пробною": Трамп зробив заяву про переговори

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Зустріч на Алясці президента США Дональда Трампа з очільником РФ Володимиром Путіним буде «пробною».

Слова Трампа транслює Clash Report.

«Я скажу йому завершити війну, сподіваюсь на конструктивний діалог», — заявив президент США.

Реклама

Таким чином Трамп розкрив деякі деталі зустрічі з Путіним, що має відбутися 15 серпня.

Так, американський президент заявив журналістам 11 серпня, на його думку, Путін хоче «закінчити» війну. Проте Трамп не виключає, що конструктивного діалогу не вийде.

«Я за кілька хвилин зустрічі з Путіним усе зрозумію. Я можу піти і сказати: „Щасти вам“. І це буде кінець», — додав Трамп.

Нагадаємо, найближчої п’ятниці, 15 серпня, президенти Дональд Трамп та Володимир Путін мають зустрітися на Алясці. Багато з експертів вважають, що цей саміт може стати черговою поступкою Москві.

Реклама

А прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні зустрічі Трампа і Путіна на Алясці застеріг від силових змін національних кордонів.