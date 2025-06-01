Зустріч Путіна і Трампа: в Кремлі оцінили ймовірність переговорів цього року

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Особиста зустріч президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом потребує ретельної підготовки і не факт, що вона відбудеться цього року.

Про це заявив помічник президента держави-агресорки з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков у коментарі кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну.

За словами помічника Путіна, конкретних домовленостей про зустріч із Трампом поки немає, але «ідея витає в повітрі».

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«Але коли будуть якісь результати, які могли б бути обговорені на президентському рівні, то має бути ретельна підготовка до цієї зустрічі», — додав він.

При цьому Юрій Ушаков, якого називають одним із головних кураторів зовнішньої політики РФ, зазначив, що телефонні розмови президентів Росії та США також «корисні».

«Звісно, особисті зустрічі це взагалі щось масштабне, яке має призвести до серйозних результатів. Але знову-таки ці результати мають готуватися кимось, а саме командами відповідного Білого дому та Кремля», -наголосив він.

Помічник Путіна також заявив, що зустріч із Трампом може й не відбутися цього року. «Не факт. Але гадати можна», — сказав він.

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Свій багатослівний, але позбавлений конкретики коментар Юрій Ушаков зробив у відповідь на запитання пропагандиста Зарубіна, в якому він нагадав заяву Дональда Трампа, що тільки його особиста зустріч із Путіним може зупинити війну в Україні.

Судячи з відповіді помічника Путіна, завершувати бойові дії цього року в Кремлі не збираються.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що зустрінеться з Путіним «як тільки ми зможемо це організувати».