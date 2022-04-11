Зустріч Путіна та канцлера Австрії Нехаммера завершилася: Пєсков заявив, що жодних заяв для преси не буде

Перемовини тривали близько півтори години.
Переговори очільника РФ Володимира Путіна з канцлером Австрії Карлом Нехаммером завершилися, повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
У коментарі агентству "Інтерфакс" Пєсков уточнив, що жодних заяв для преси за підсумками цієї зустрічі не очікується.
За інформацією австрійського видання Kronen Zeitung, зустріч тривала без помічників та перекладачів. У виданні додали, що Путін знає німецьку.
Путін та Нехаммер провели переговори тет-а-тет у кімнаті заміського будинку, що належить Кремлю.
Нагадаємо, у суботу, 9 квітня, з візитом солідарності до України прибув канцлер Австрії Карл Негаммер. Європейський політик зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
Канцлер Австрії Карл Нехаммер засудив звірства російських військ у Київській області, зокрема в Бучі, та наголосив на важливості розслідування цих воєнних злочинів.
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