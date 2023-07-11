Зустріч Путіна та Пригожина – фейк: ексспівробітник КДБ РФ спростував брехню Кремля

Дмитро Пєсков днями заявив пропагандистським ЗМІ, що президент РФ Володимир Путін зустрівся з командирами ПВК "Вагнер" та Євгеном Пригожин у Кремлі 29 червня після так званого заколоту та походу на Москву. За його словами, на зустріч нібито були запрошені 35 осіб, вона тривала майже три години, проте про деталі бесіди не повідомлялось.

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов у коментарі "24 Каналу" спростував фейкову заяву прессекретаря Путіна.

"Путін зустрічається з 35 вагневірцями. Ви собі уявляєте цю кімнату, у ній повинно бути 150 співробітників ФСО, озброєних до зубів, щоб ці "вагнерівці" голими руками Путіна не задушили", – сказав Жирнов.

До того ж, ексспівробітник КДБ зауважив, що "вагнерівці" не погодилися б здати зброю для зустрічі з диктатором Путіним, адже у такому разі Кремль перетвориться б для них на пастку, де їх могли б просто заарештувати.

"Ну який вагнерівець здасть зброю, якщо йому скажуть увійти? Це фантастика. Такої зустрічі в принципі не могло бути. Й те, що про неї розповів Пєсков доказ, що її не було…. Я 10 років говорю, що він (Путін – ред.) просто дурень", - зазначив Жирнов.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов розповів цікаві деталі бунту Пригожина – найманці дійшли до ядерної бази.

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