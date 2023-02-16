Зустріч Путіна з Лукашенком: експерт прогнозує, що один диктатор спробує "помазати кров’ю" іншого

Лукашенко дуже не хоче сидіти з Путіним на одній лаві підсудних, але й розуміє, що грошей йому більше ніхто не дасть.

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком намагатиметься схилити його хоча б до поновлення обстрілів України з території РБ. Однак момент, коли Лукашенко міг вступити у війну проти України, вже минув.

Таку думку політтехнолог Борис Тизенгаузен висловив у ефірі телеканалу "Freeдом", коментуючи майбутню зустріч політиків.

"Є у мене відчуття, що великий диктатор остаточно намагатиметься помазати кров’ю диктатора маленького, тобто Лукашенка. Я думаю, що програма мінімум, на що буде дотискати Путін Лукашенка, це на те, щоб із території Білорусі поновили за указом Лукашенка, обстріли ракетами з російських літаків і, можливо, запуски безпілотників", – припустив політтехнолог.

Він також звернув увагу на збіг обставин, що після смерті голови МЗС Білорусі Володимира Макея обстріли України з території РБ припинилися.

"Друге – Лукашенко, як завжди, придумає новий привід, чому він у війну повномасштабно, повноцінно не вступатиме", – додав експерт.

Він зазначив, що напередодні зустрічі з Путіним Лукашенко завбачливо дав 6-годинну пресконференцію журналістам. Під час неї самопроголошений президент заявив, що Білорусь може вступити у війну, тільки якщо українські військові перетнуть її кордон.

"Тобто він пріоритети розставив. Лукашенко дуже хитрий, дуже цинічний політик, треба віддати йому належне. І він сидить зараз у такому доволі жорсткому шпагаті, тому що найсприятливіший момент, коли Лукашенко міг вступити з Путіним у війну, він уже минув", – наголосив Тизенгаузен.

Він уточнив, що таким моментом були перші місяці повномасштабної війни РФ проти України, коли окупантивважали, що можуть захопити Київ. На сьогодні ж усім зрозуміло, що Росія програє цю війну, запевнив політтехнолог.

"І Лукашенко дуже не хоче сидіти з ним на одній лаві підсудних. Плюс санкції. Лукашенко, який раніше говорив: "Ми впораємося з росіянами, з ОДКБ, економіка наша витримає", зараз він ці санкції називає катастрофічними", – звернув увагу експерт.

Водночас він вказав на те, що окрім Путіна Лукашенку ніхто більше не дасть грошей, хіба що "він там щось виклянчить у Китаю".

"Тому він зараз у важкому становищі, і буде ухилятися максимально. А це він уміє, за 30 років навчився", – резюмував Тизенгаузен.

Нагадаємо, напередодні у Кремлі анонсували зустріч Путіна з Лукашенком, яка має відбутися 17 лютого в Московській області.

Зауважимо, раніше старший радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської – Франак Вячорка висловив переконання, що Лукашенко не відправить білорусів на війну проти України, адже це загрожує режиму самопроголошеного президента. В такому разі в РБ могли б спалахнути протести, а також розкол.

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