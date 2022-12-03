"Зустріч Путіна з матерями мобілізованих": ЗМІ розкрили деталі прокремлівського шоу

Зокрема, серед так званих матерів були бюджетниці та члени "Єдиної Росії".

Російський президент-диктатор Володимир Путін напубліку 25 листопада провів "зустріч з матерями мобілізованих", але лише у трьох з 16 жінок синів мобілізували на війну. Щобільше - 11 з 16 матерів працюють або в бюджетних організаціях, або в провладних громадських рухах.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на джерела в адміністрації кремлівського "фюрера".

Співрозмовники видання кажуть, мовляв, ідея такого заходу з'явилася через претензії до путінської мобілізації і від військових, і від їхніх близьких. "Мобілізація торкнулася багатьох, багато її побоюються досі. Було важливо показати, що президент в курсі проблем і не забуває про людей", - інформує одне джерело.

Знайти потрібну кількість матерів виявилося складно. Адже підпустити до президента людей з вулиць не можуть. Бо, мовляв, невідомо, "що вони запитають, чого вимагатимуть, інциденти можуть бути неприємні".

Саме тому вирішили шукати жінок, так би мовити, прихильниць. Кількох підібрали співробітники адміністрації Путіна, а інших шукали по регіонах. Учасниці зустрічі повинні були або "входити до вертикалі ", або "знати, коли і що потрібно сказати".

Видання пише, що у пріоритеті були бюджетниці та чиновниці, які давно працюють на державу, а також члени "Єдиної Росії" і "Загальноросійського народного фронту".

Зазначається, що обрані для зустрічі "матері мобілізованих" згадували не лише свої регіони, а й губернаторів, та інших чиновників, за протекцією яких прибули.

Нагадаємо, 25 листопада Путін зустрівся у своїй резиденції в Ново-Огарьово під Москвою з групою нібито матерів мобілізованих для участі у війні в Україні.

До словами, матері російських вояків через 9 місяців війни в Україні почали непокоїтися майбутнім своїх дітей. Вони почали вимагати від влади повернути їхніх синів додому та навіть написали відкритий листі від матерів Російської Федерації.

Також в РФ почався громадський рух родичок російських мобілізованих і строковиків. Вимагають повернути їхніх близьких із фронту та домагаються відкритої зустрічі з президентом з Путіним.

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