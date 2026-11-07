Зустріч Сі, Трампа та Путіна: у Китаї заявили про підготовку переговорів лідерів

Сі Цзіньпін, Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

Реклама

Очікується, що президент США Дональд Трамп здійснить візит до Шеньчженя для третьої цього року зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном на тлі наближення кінця терміну дії крихкого торговельного перемир’я у січні.

Остаточних домовленостей ще немає, однак зустріч трьох лідерів може відбутися цього місяця на полях регіонального саміту в Шеньчжені, пише The Hindu.

Реклама

Якщо вона відбудеться, подія стане історичною. Втім, експерти зазначають: малоймовірно, що лідери обговорюватимуть змістовні питання, оскільки їхні інтереси суперечать один одному. Скоріш за все, ідеться про спільну фотосесію, яку Китай ретельно зрежисує.

Реклама

«Я думаю, це станеться. Питання лише у форматі та змісті, — зазначає Сунь Юнь, директорка китайської програми Центру Стімсона. — Китай прагне створити потрібну картинку, але без зайвих витрат».

Цього року Пекін приймає саміт лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) — об’єднання з 21 країни, до якого входять США та Росія.

Очікується, що Трамп прибуде до Шеньчженя для чергових перемовин із Сі Цзіньпіном, оскільки термін дії тимчасової торгової угоди між країнами закінчується в січні.

Про напругу, що зберігається у відносинах, свідчить іведена у п’ятницю (6 листопада 2026 року) відеорозмова Торгового представника США Джемісона Гріра з віцепрем’єром Держради КНР Хе Ліфеном. За даними офісу Гріра, він закликав Пекін вжити «конкретних кроків для повного виконання попередніх зобов’язань, зокрема щодо закупівель сільгосппродукції, рідкісноземельних елементів та інших критичних мінералів».

Реклама

Офіційне китайське агентство Xinhua повідомило в суботу (7 листопада), що сторони провели «глибокий та конструктивний обмін думками», а Китай висловив занепокоєння щодо обмежувальних економічних і торговельних заходів Вашингтона.

Перебуваючи в Китаї, Дональд Трамп заявив про зацікавленість у зустрічі з Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним для обговорення контролю над ядерними озброєннями. Водночас Путін зосереджений на обговоренні війни в Україні без участі Києва за столом переговорів.

«Президент Путін виграє від тристоронньої зустрічі найбільше, і росіяни явно є головними ініціаторами її проведення, що стало б для них дипломатичним успіхом», — вважає Денні Рассел, колишній високопосадовець Держдепартаменту США в адміністрації Барака Обами, а нині провідний експерт Інституту політики Азійського товариства.

За словами Рассела, Трампу із його «слабкістю до авторитарних сильних лідерів» така зустріч сподобалася б, хоча радники чітко застерігають його від обговорення теми України в такому форматі.

Реклама

Сунь Юнь із Центру Стімсона додає, що Росія, ймовірно, спробує використати саміт, щоб наблизити позиції США та Китаю до бачення Москви щодо України, тоді як «Китаю доведеться стримувати російські маніпуляції».

Вона також зазначила, що Китай не вступатиме в переговори щодо контролю над озброєннями чи дискусії про Україну та Іран, крім стандартних дипломатичних фраз про важливість миру та необхідність припинення воєн.

Найбільшим викликом для Пекіна може стати сприйняття події у світі. Саміт «не повинен виглядати так, ніби три великі держави ділять світ», наголосила експертка.

Зустріч може звестися лише до спільного фото, яке дозволить Путіну з’явитися поруч із лідерами США та Китаю, підсумовує Крейг Сінглтон, старший директор китайської програми Фонду захисту демократій: «Але подібні фотосесії мають дедалі меншу дипломатичну віддачу. Видовище може бути історичним, але без жодних вагомих наслідків».

Нагадаємо, раніше видання The New York Times писало про те, що можлива зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна на полях саміту АТЕС у Китаї могла б посилити міжнародний авторитет Пекіна, але водночас поставила б його перед складним вибором щодо України та ядерного роззброєння.

Новини партнерів

Новини партнерів