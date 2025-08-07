Зустріч Трампа і Путіна: чи може відбутися уже наступного тижня

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

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Заява президента США Дональда Трампа про готовність зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним уже наступного тижня, ймовірно, є перебільшенням.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного чиновника Білого дому.

За його словами, провести зустріч лідерів у такі стислі терміни буде важко. Для того, щоб вона відбулася, потрібно провести попередні переговори.

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Окрім того, стверджує чиновник, існують певні логістичні перешкоди.

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що під час розмови з посланцем Стівом Віткоффом російський президент висловив бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

«Президент [Трамп] відкритий для зустрічі як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася», — заявила вона.

За словами двох джерел CNN, Дональд Трамп також повідомив європейським лідерам у телефонній розмові про намір незабаром зустрітися з Путіним — можливо, вже наступного тижня — а потім провести тристоронню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Джерело в європейському уряді також підтвердило зміст цієї розмови.

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Як повідомлялося раніше, у середу, 6 серпня, у Москві відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, яка тривала близько трьох годин.

Візит Віткоффа відбувся за кілька днів до завершення ультиматуму президента Трампа: якщо до п’ятниці, 8 серпня, Росія не погодиться на припинення вогню в Україні, США впровадять нові санкції, включно з підвищенням мит на енергоносії для країн, які закуповують російську нафту — передусім Індії та Китаю.

Доходи від нафти і газу є ключовим джерелом доходів для Кремля, складаючи приблизно чверть державного бюджету Росії, тому втрата клієнтів буде болісною — і може зашкодити здатності Москви фінансувати війну проти України.

Перед зустріччю в середу Трамп заявив, що дочекається результатів переговорів, щоб вирішити, чи запроваджувати нові санкції проти Росії.

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Через кілька годин після зустрічі в Москві Трамп запровадив додаткові 25% мита на Індію як покарання за імпорт російської нафти.

У Кремлі назвали зустріч між Віткоффом і Путіним «конструктивною та корисною».

«Путін передав Сполученим Штатам деякі сигнали щодо українського питання. Відповідні сигнали також були отримані від президента Трампа», — повідомляли пропагандисти ТАСС про результати зустрічі.

Кремль заявив, що оприлюднить більше інформації про обговорений матеріал після того, як Віткофф доповість Трампу.

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Президент України Володимир Зеленський, який розмовляв з Трампом після зустрічі Віткоффа та Путіна, сказав, що «здається, що Росія зараз більше схиляється до припинення вогню».

«Тиск на Росію працює. Але головне, щоб вони не обманювали нас у деталях. Ні нас, ні Сполучені Штати», — сказав український лідер у своєму зверненні в середу, 6 серпня.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що оголошення щодо застосування санкцій проти Росії буде зроблено після обговорень, пізніше у середу, 6 серпня.