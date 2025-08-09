ТСН у соціальних мережах

Губернатор Аляски зробив гучну заяву щодо зустрічі Трампа і Путіна: що він сказав

Губернатор Аляски підкреслив стратегічне розташування штату і його роль у національній безпеці.

Наталія Магдик
Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп

Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Губернатор Аляски Майк Данліві висловив привітання з нагоди майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, яка відбудеться у великому штаті Аляска.

Про це він написав в соцмережі X.

Губернатор підкреслив стратегічне значення Аляски: «Це найстратегічніше місце у світі, яке розташоване на перетині Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Лише два милі відділяють Росію від Аляски, і ніде більше немає такого важливого значення для національної оборони, енергетичної безпеки та лідерства в Арктиці».

Данліві зазначив, що саме тут мають відбуватися дискусії глобального рівня, адже «протягом століть Аляска була мостом між націями, а сьогодні залишається воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів планети».

«Світ буде спостерігати, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч», — підсумував губернатор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня в американському штаті Аляска. Вибір цього місця не випадковий. Саміт на Алясці — це географія як метафора та послання. Втім, інших подробиць у Вашингтоні не озвучили. У Кремлі цю інформацію підтвердили.

