ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
764
Час на прочитання
1 хв

Зустріч Трампа і Путіна: на Алясці сотні людей вийшли підтримати Україну (відео)

Аляска підтримує Україну в цей критично важливий час, зазначив журналіст Остап Яриш.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вулиці Анкориджа в переддень зустрічі Путіна і Трампа на Алясці

Вулиці Анкориджа в переддень зустрічі Путіна і Трампа на Алясці / © facebook.com/ostap.yarysh

Зустріч президента США Дональда Трампа і диктатора Росії Володимира Путіна місті Анкоридж на Алясці розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В Анкориджі сотні людей вийшли на демонстрацію на підтримку України в переддень зустрічі Трампа і Путіна. Про це повідомив журналіст Остап Яриш у Facebook.

«Переважна більшість — американці, дехто навіть прилетів з інших штатів. Дуже багато прапорів і знаків. Водії, які проїжджали повз, постійно сигналили в підтримку. Аналогічні мітинги були заплановані у Феірбенксі, Джуно та інших містах штату», — пише він.

У пʼятницю, 15 серпня, буде ще більше демонстрацій.

«Аляска підтримує Україну в цей критично важливий час», — наголосив журналіст.

Нагадаємо, Дональд Трамп вирушить з Білого дому о 6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) у п’ятницю, а залишить Анкоридж о 17:45 (04:45 в суботу за Києвом) за місцевим часом того ж дня. Повернення до Вашингтона очікується вранці 16 серпня.

Зауважимо, це буде перша особиста зустріч лідерів США та Росії від червня 2021 року.

Раніше президент США заявив, що нібито не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним. Водночас Трамп заявив: якщо переговори з Путіним не принесуть результату, «я нікому не телефонуватиму».

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie