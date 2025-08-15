Зустріч Трампа і Путіна: на Алясці сотні людей вийшли підтримати Україну (відео)

Вулиці Анкориджа в переддень зустрічі Путіна і Трампа на Алясці / © facebook.com/ostap.yarysh

Зустріч президента США Дональда Трампа і диктатора Росії Володимира Путіна місті Анкоридж на Алясці розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В Анкориджі сотні людей вийшли на демонстрацію на підтримку України в переддень зустрічі Трампа і Путіна. Про це повідомив журналіст Остап Яриш у Facebook.

«Переважна більшість — американці, дехто навіть прилетів з інших штатів. Дуже багато прапорів і знаків. Водії, які проїжджали повз, постійно сигналили в підтримку. Аналогічні мітинги були заплановані у Феірбенксі, Джуно та інших містах штату», — пише він.

У пʼятницю, 15 серпня, буде ще більше демонстрацій.

«Аляска підтримує Україну в цей критично важливий час», — наголосив журналіст.

Нагадаємо, Дональд Трамп вирушить з Білого дому о 6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) у п’ятницю, а залишить Анкоридж о 17:45 (04:45 в суботу за Києвом) за місцевим часом того ж дня. Повернення до Вашингтона очікується вранці 16 серпня.

Зауважимо, це буде перша особиста зустріч лідерів США та Росії від червня 2021 року.

Раніше президент США заявив, що нібито не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним. Водночас Трамп заявив: якщо переговори з Путіним не принесуть результату, «я нікому не телефонуватиму».