Зустріч Трампа і Путіна: Вучич зробив пропозицію щодо переговорів

Сербія зацікавлена у перемовинах кремлівського очільника Володимира Путіна та 47-го президента США Дональда Трампа.

Про це заявив сербський президент Александар Вучич, повідомляє euronews.rs.

"Оскільки я бачу, що деякі люди пропонують своє місце для зустрічі Путіна і Трампа, я хотів би вперше офіційно заявити, що Сербія зацікавлена в тому, щоб стати місцем зустрічі президентів Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки", - заявив Вучич.

За його словами, Сербія перебуває поза обома військовими блоками, такими як НАТО і ОДКБ, тож за його словами, це робить країну незалежною, і Сербія готова гарантувати повну безпеку обом главам держав.

Вучич додав, що Сербія є країною, де новий президент США мав найбільшу підтримку в усій Європі. Водночас, там популярний і російський диктатор.

"Немає жодної країни, яка могла б зрівнятися з Сербією за рівнем підтримки президента Трампа. Ми не говоримо про лідерів, які були одними й тими самими, ми говоримо про підтримку народу в цілому. З іншого боку, це країна, де... Путін, як і раніше, дуже і дуже популярний. Так що я думаю, що це місце на земній кулі дуже добре підійде їм обом", - резюмував сербський президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український президент Володимир Зеленський поговорив з главою "братньої" до РФ країни.

Раніше Financial Times повідомляло, що "братня" до Росії Сербія таємно постачає Україні боєприпаси.

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