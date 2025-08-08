ТСН у соціальних мережах

Зустріч Трампа і Путіна: з’явилися подробиці про час та місце

Наразі невідомо, чи буде учасником цієї зустрічі президент України Володимир Зеленський.

Богдан Скаврон
Трамп і Путін

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, на якій лідери будуть обговорювати припинення війни в Україні, запланована на кінець наступного тижня.

Про це повідомляє британське видання Sky News з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому.

За його словами, місце проведення зустрічі лідерів все ще обговорюється, але можливі варіанти включають ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим.

Наразі Москва та Вашингтон уточнюють деталі та логістику, які досі незрозумілі та нестабільні.

Точної дати зустрічі наразі немає. Так само невідомо, чи буде учасником цієї зустрічі президент України Володимир Зеленський.

Чиновник Білого дому повідомив виданню, що росіяни надали список вимог щодо потенційного припинення вогню, і Вашингтон зараз намагається отримати згоду від України та європейських союзників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійська прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні погодилася організувати в Римі зустріч президента США Дональда Трампа із президентом РФ Володимиром Путіним.

Однак Кремль не розглядає Рим як можливий варіант на цій стадії, оскільки вважає італійський уряд надто «проукраїнським». Натомість більш вірогідним місцем проведення саміту вважаються Об’єднані Арабські Емірати.

За інформацією видання Bloomberg, США та Росія розглядають угоду, яка може заморозити війну в Україні, закріпивши за Кремлем контроль над окупованими територіями.

