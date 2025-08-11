Зустріч Трампа та Путіна: Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі

Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Цієї п’ятниці на Алясці запланована зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що Білий дім поки не підтвердив точне місце проведення переговорів.

Рієлтор і почесний консул Німеччини Ларрі Дісброу розповів, що для зустрічі він здав в оренду Секретній службі США шестикімнатний будинок в Анкориджі.

«Сьогодні вранці зі мною зв’язалися співробітники Секретної служби США і запитали, чи є в мене вільні приміщення. Я відповів, що в мене є приміщення, які їм потрібні», — повідомив він.

За його словами, він розуміє, чому Аляска може бути привабливим місцем для такої зустрічі з історичної точки зору.

«Але це, безумовно, здивувало мене», — додав Дісброу.

Мер Анкориджа Сюзанна ЛаФранс у суботньому інтерв’ю NYT заявила, що не отримувала офіційної інформації про проведення зустрічі у її місті.

«Приймати лідерів тут, на Алясці, — звична справа. Бути місцем дипломатії — частина нашої історії, адже ми знаходимося на перехресті доріг усього світу», — зазначила вона.

NYT також нагадує, що Трамп відвідував Аляску щонайменше п’ять разів із моменту вступу на посаду у 2017 році, переважно зупиняючись на Об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі.

Зустріч із Путіним стане його першим офіційним візитом до штату Аляска з початку другого президентського терміну.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що саміт між президентом США Дональдом Трампом і Путіним на Алясці, який відбудеться в п’ятницю, стане важливим випробуванням для російського диктатора.

Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з диктатором Путіним на Алясці.