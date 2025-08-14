Зустріч Трампа й Путіна на Алясці: у Мережі відстежили рух спецборту з Москви

Російський борт вирушив до Аляски

Спецборт із Москви вирушив до Аляски. Літак прямує у Анкоридж — місто, де на 15 серпня запланована зустріч Трампа і Путіна.

Про це повідомляє Flightradar24.

При цьому достеменно невідомо, чи президент РФ Володимир Путін перебуває на борту. Як ми знаємо, у перемовинах із главою США Дональдом Трампом братимуть участі також глава МЗС РФ Сергій Лавров та посланець з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.

Більше деталей має з’явитися згодом.

Раніше у Кремлі повідомили деталі зустрічі Путіна з Трампом. Так, програма саміту лідерів США та РФ на базі американських ВПС «Елмендорф-Річардсон» на Алясці погоджена. Вона розпочнеться о 22:30 за Києвом.

За даними російської сторони, зустріч розпочнеться з розмови тет-а-тет у присутності перекладачів. Тим часом переговори Трампа і Путіна у складі делегацій відбудуться за формулою «5 на 5». У складі російської будуть очільник МЗС Сергій Лавров, помічник «фюрера» Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов та спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Як зазначалося, обговорюватимуться «вельми важливі теми з чутливим характером», тому «коло учасників переговорів з російської делегації нешироке».

Також повідомили, що після саміту Путін та Трамп проведуть спільну пресконференцію.

