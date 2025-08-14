ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1971
Час на прочитання
1 хв

Зустріч Трампа й Путіна на Алясці: у Мережі відстежили рух спецборту з Москви

Наразі невідомо, чи перебуває на борту літака сам кремлівський диктатор Володимир Путін.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Російський борт вирушив до Аляски

Російський борт вирушив до Аляски

Спецборт із Москви вирушив до Аляски. Літак прямує у Анкоридж — місто, де на 15 серпня запланована зустріч Трампа і Путіна.

Про це повідомляє Flightradar24.

При цьому достеменно невідомо, чи президент РФ Володимир Путін перебуває на борту. Як ми знаємо, у перемовинах із главою США Дональдом Трампом братимуть участі також глава МЗС РФ Сергій Лавров та посланець з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.

Більше деталей має з’явитися згодом.

Раніше у Кремлі повідомили деталі зустрічі Путіна з Трампом. Так, програма саміту лідерів США та РФ на базі американських ВПС «Елмендорф-Річардсон» на Алясці погоджена. Вона розпочнеться о 22:30 за Києвом.

За даними російської сторони, зустріч розпочнеться з розмови тет-а-тет у присутності перекладачів. Тим часом переговори Трампа і Путіна у складі делегацій відбудуться за формулою «5 на 5». У складі російської будуть очільник МЗС Сергій Лавров, помічник «фюрера» Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов та спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Як зазначалося, обговорюватимуться «вельми важливі теми з чутливим характером», тому «коло учасників переговорів з російської делегації нешироке».

Також повідомили, що після саміту Путін та Трамп проведуть спільну пресконференцію.

Нагадаємо, експерт застеріг, на що зможе "розкрутити" Путін Трампа під час зустрічі.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie