Зустріч у Саудівській Аравії обнулила зовнішньополітичну репутацію Росії – Подоляк

Зустріч у Джидді показала, що у вирішенні того, як світ розвиватиметься після закінчення війни, ініціатива вже за Україною, зазначив Михайло Подоляк.

Зустріч у Саудівській Аравії обнулила зовнішньополітичну репутацію РФ, а також показала, що у вирішенні того, як світ розвиватиметься після закінчення війни, ініціатива вже за Україною.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"На мій погляд, саміт у Саудівській Аравії вирішив три фундаментальні завдання. Давайте без ілюзій, звичайно ж, там одразу не було прориву... Це початок великої роботи... Перше, він (саміт - ред.) остаточно обнулив зовнішньополітичну репутацію Росії, вивів її з переліку країн із підвищеною суб'єктністю. Друга складова: ми Росію вивели за дужки, і таким чином для вирішення завдання повоєнного світу ініціатива України сьогодні стає домінантною. Формула миру стала головною платформою, на якій усе будуватиметься. Третій пункт - образлива риторика тієї ж Захарової, чи будь-якого іншого представника Міністерства закордонних справ Росії, чи інших інститутів Росії стосовно учасників саміту, особливо стосовно Саудівської Аравії як до організатора, чітко показує, що Росія починає атакувати навіть тих, хто займає нейтральну позицію. Росія дією ображає і словами. Таким чином, Росія сама стрімко рухається до повноцінного статусу вигнанця", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, у Джидді, Саудівська Аравія, 5-6 серпня відбувся міжнародний саміт, на якому обговорили українську формулу миру. Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені.

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