Зустріч з Лавровим до миру не наблизила: президентка Словаччини назвала найшвидший шлях

Фото, на якому словацький та російський міністри тиснуть один одному руки, опублікувало МЗС Росії.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова негативно відреагувала на зустріч словацького міністра закордонних справ Юрая Бланара зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на дипломатичному форумі в Туреччині.

Про це вона написала в соцмережі Х (раніше — Twitter).

“Словацько-російська зустріч міністрів закордонних справ не наблизила нас до справедливого миру в Україні , куди Росія незаконно і безпідставно вторглася”, - наголосила вона.

Водночас вона в своєму дописі запропонувала “найшвидший шлях до миру” — це станеться, коли президент РФ Володимир Путін накаже своїм військам вийти з України.

За словами Зузани Чапутової, господарю Кремля не можна давати “надії на свою перемогу та прийняття”.

Досі жоден очільник МЗС країн ЄС, окрім угорського міністра Петера Сійярто, не заплямували себе зустрічами з Лавровим, який ще у 2022 році разом із президентом держави-агресорки Володимиром Путіним потрапив до санкційного списку Євросоюзу. Фото, на якому Лавров і Бланар тиснуть один одному руки, опублікувало МЗС Росії.

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо натомість назвав зустріч головного дипломата Словаччини із Лавровим прикладом "нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики щодо всіх сторін світу".

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