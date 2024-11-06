Зустріч Зеленського і Трампа у вересні була дуже важливою: що саме обговорювали

Кілька пунктів Плану перемоги, який обговорювали, були "націлені" саме на Трампа.

Дональда Трампа, який стає 47-м президентом США, може зацікавити План перемоги, що глава України Володимир Зеленський представив раніше.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила нардепка Євгенія Кравчук.

Вона нагадала про зустріч Зеленського із Трампом у вересні і зазначила, що вона була дуже важливою.

Тоді Трамп підтвердив, що між Росією та Україною має бути справедливий мир.

"Важливо також, що і у цих п'яти пунктах перемоги, зверніть увагу, там було кілька пунктів, які були націлені на республіканців та Трампа", - зазначила нардеп.

Народна депутатка запевнила, що в одному з пунктів Плану перемоги йдеться про заміну американських військових у Європі на українців після завершення повномасштабної війни. І він, за її словами, "точно зацікавив Трампа".

"Це збігається, до речі, з тим, що Трамп говорив, що ось потрібно менше виділяти свої війська, щоб вони були на базах у Європі", - сказала Кравчук.

Щодо другого пункту, то там йдеться про корисні копалини, які має Україна, зокрема літій. І якщо Росія захопить українські території, то Китай отримає доступ до них. А в оточенні Трампа вважають КНР "найбільшим ворогом" для США.

Кравчук вважає, що такий прагматичний аргумент "дуже чітко сприймуть" республіканці.

"Тому, безумовно, ми і були готові працювати з будь-якою адміністрацією. Роботи точно буде не менше, а ще більше. І також зрозуміло, що Україна має збільшувати власне виробництво зброї, менше залежати від цих постачань", - додала Кравчук.

Зазначимо, що за словами нардепки, Київ розраховує направити кредит у розмірі 50 млрд доларів від країн G7 на виробництво власної зброї.

Раніше Єврокомісія зазначила, що Україна виконала всі раніше нездійснені кроки, що було зазначено у висновку комісії від 2022 року. Тож перемовини про вступ до ЄС можуть розглядатися 2025 року.

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