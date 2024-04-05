Зустрічали як зірку: "майстер доносів" із Баварії знову потрапив до лікарні з "побоями"

Ніклас Маттеї останнім часом буквально став зіркою у Німеччині. 18-річного баварського юнака дуже турбує законослухняність співвітчизників, тому за рік він написав 4227 доносів із найрізноманітнішими скаргами щодо порушення громадського порядку.

Про це пише BILD.

Тепер за діяльністю "майстра доносів" стежать тисячі людей. Днями він приїхав до міста Кауфбойрена в Баварії, щоб зафіксувати випадки неправильного паркування автомобілів.

Коли жінка, чию машину сфотографував Ніклас, вимагала видалити фото її авто та спробувала забрати у хлопця смартфон, він раптово звалився на землю разом зі своїм велосипедом. Після цього "майстра доносів" доправили до лікарні машиною швидкої допомоги.

"Зі мною все гаразд, у мене просто синець. Велосипед отримав мінімальні ушкодження. Жінка намагалася відібрати у мене мобільний телефон. Від сили удару я впав. Скарга, звісно, вийшла", — розповів журналістам.

Поліція розпочала розслідування за підозрою у спробі завдання тілесних ушкоджень. Оскільки момент "нападу" було знято на камеру, вдалося встановити, що жінка не штовхала і не била юнака.

Всі ці деталі інциденту не завадили персоналу міської лікарні Кауфбойрена зустрічати Нікласа, як зірку. Лікарі та медсестри активно фотографувалися з "майстром доносів" на згадку.

Нагадаємо, Ніклас Маттеї виступив за відродження "Штазі" – репресивного Міністерства держбезпеки НДР. На його думку, в державі необхідний "абсолютний контроль" за громадським простором.

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