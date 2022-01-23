Зустрічають з хлібом і танцями: РФ перекинула черговий підрозділ своїх військових на захід Білорусі (фото)

Росія та Білорусь проведуть навчання у лютому.
Росія продовжує перекидати своїх військовослужбовців до Білорусі для участі у спільних навчаннях. Черговий підрозділ російських морських піхотинців та залізничний ешелон із бронетехнікою перекинув Кремль на захід Білорусі 23 січня.
Про це інформує Міноборони Білорусі.
Як зазначається, чергова колона з російською технікою прибула на білоруську залізничну станцію "Полонка" в Брестській області.
"На залізничній станції "Полонка" продовжують зустрічати ешелони з Росії з учасниками перевірки сил реагування Союзної держави на території Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Білоруське видання БЕЛТА уточнює, що військові навчання, які отримали назву "Союзна рішучість – 2022", відбудуться на території Білорусі у лютому. На військових полігонах відбудуться бойові стрілянини, а на окремих прикордонних ділянках – тактичні заходи.
Військові навчання, як стверджують у Мінську, проводяться на тлі "загострення військово-політичної ситуації у світі, зростання напруженості в Європі, зокрема біля західного і південного кордонів Білорусі".
Нагадаємо, Лукашенко анонсував "солідні" військові навчання з РФ. Білоруську сторону, зокрема, непокоїть те, що Польща, Україна та країни Балтії зміцнюють свої кордони задля унеможливлення міграційної кризи у своїх державах.
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