Зустрічають з хлібом й сіллю: до Білорусі продовжують прибувати російські військові (фото)

До Білорусі продовжують прибувати російські солдати у межах спільного розгортання військ двох країн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Білорусі.

"Російські військовослужбовці, які входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибувають до Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.

На опублікованих фото видно, що із зустрічі російських військових влаштували справжнє дійство. Армійців країни-агресорки, яка вбиває цивільних людей, зустрічають з хлібом та сіллю.

Ситуація в Білорусі

Білоруський режим Лукашенка бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети.

Нещодавно Лукашенко заявив про створення спільного з Росією угруповання військ. Останніми тижнями Росія активно перекидає до Білорусі свої війська. У країні також зросла військова активність: фіксується переміщення техніки, зокрема ЗРК С-300, а також боєприпасів із Далекого Сходу.

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Також супутникові знімки свідчать, що на авіабазу у Білорусі "Зябрівка", яка біля кордону з Україною, за останні два місяці перекинули додаткову військову техніку. Зокрема, стало більше і військових вантажівок, і російських військових, зросла і територія самого військового містечка.

А 20 жовтня Генштаб ЗСУ попередив про зростання загрози наступу росіян на Україну з боку Білорусі. Напрямком наступу може стати захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння.

За даними білоруських ЗМІ, в країні триває прихована мобілізація. Чоловіки в Білорусі почали масово отримувати повістки з вимогою з'явитися до військкоматів. У Міноборони РБ заспокоюють, що повістки нібито роздають для "обліку даних". Проте стало відомо, що повістки розсилають, зокрема, демобілізованим дембелям 5-ї СЗГ у м. Мар'їна Гірка. Їх викликають на військові збори. Також є дані, що повістки надходять колишнім міліціонерам, робітникам низки гродненських підприємств, а також демобілізованим десантникам.

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