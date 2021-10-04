Зв'язок відновлено: Пхеньян і Сеул заявили про готовність до зміцнення миру на Корейському півострові

Зв'язок відновлено: Пхеньян і Сеул заявили про готовність до зміцнення миру на Корейському півострові

У Сеулі повторне з'єднання ліній зв'язку розглядають як "основу для відновлення відносин між двома Кореями".

Корейська Народно-Демократична Республіка вранці в понеділок, 4 жовтня, вперше за 55 днів відновила лінії зв'язку з Південною Кореєю.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Зазначається, обидві сторони підтримували контакт через гарячу лінію для військових і окремий канал зв'язку.

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У Міністерстві об'єднання Південної Кореї висловили надію на відновлення міжкорейського діалогу, вказавши, що повторне з'єднання ліній зв'язку розглядається як "закладання основи для відновлення відносин між двома Кореями".

"Уряд сподівається почати і просувати предметні обговорення щодо поліпшення міжкорейських відносин і зміцнення миру на Корейському півострові, поряд з виконанням угод між двома країнами", - зауважили у відомстві.

Раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин "висловив намір відновити обірвані комунікаційні лінії Північ - Південь", охарактеризувавши цей крок як спробу встановити "міцний мир" на Корейському півострові.

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У червні минулого року Пхеньян в односторонньому порядку припинив усі офіційні військові і політичні комунікації з Сеулом через так звані "листівки проти уряду" КНДР.

27 липня обидві сторони відновили зв'язок, однак вже за два тижні Північна Корея знову розірвала відносини, виступивши проти американо-південнокорейських військових навчань.

Відтоді Пхеньян здійснив серію ракетних випробувань, у такий спосіб посиливши напруженість між країнами.

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Як повідомлялося, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент Республіки Корея Мун Чже Ін закликав лідерів Кореї, США і Китаю офіційно оголосити про завершення Корейської війни.

Кім Чен Ин пізніше заявив, що КНДР не зацікавлена у цій пропозиції, оскільки Сполучені Штати продовжуть дотримуватися своєї "ворожої" політики. Водночас диктатор вказав, що Північна Корея готова вести "конструктивні" переговори, якщо Сеул припинить її провокувати.

Раніше у Північній Кореї показали відео запуску балістичної ракети з потяга.

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