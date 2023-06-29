Звели барикади та підпалили 40 автівок: Франція протестує через вбивство студента (фото)

У ніч проти середи у передмістях Парижа спалахнули заворушення.

У Франції тривають масштабні заворушення після смерті 17-річного студента Ноеля. Він був убитий поліцейськими, коли намагався втекти від них.

Про це пише Б-бі-сі.

Інцидент стався в Нантері, одному з передмість Парижа. Очевидець зняв на відео момент стрілянини поліції. Ролик було розміщено в соціальних мережах. Адвокат сім'ї загиблого заявив, що поліція "стратила" підлітка і пообіцяла порушити позов проти двох офіцерів, причетних до події.

У Франції почалися масштабні заворушення / Фото: Associated Press

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін висловив співчуття родині і сказав, що один із двох причетних до інциденту офіцерів перебуває під вартою для допиту, і триває розслідування.

"Я закликаю до спокою і до того, щоб правда вийшла назовні", — додав він.

Однак, як повідомляється, увечері 28 червня в Нантер довелося відправити близько 1200 поліцейських через масові заворушення, які там спалахнули. Протестувальники підпалили близько 40 автомобілів, звели барикади, запустили феєрверки і підпалили будівлю, що належить ратуші в Мант-ла-Жолі.

У Нантері, паризькому передмісті, де народився Наель, поліція змушена була відступити під натиском протестувальників, повідомляє Le Monde.

По всьому Парижу підпалювали автомобілі та грабували магазини. / Фото: Associated Press

Вночі протестувальники по всьому Парижу нападали на поліцейські дільниці.

Особливо гострою була ситуація у районі Пабло-Пікассо, де молоді люди вийшли на вулиці після заходу сонця та вступили у сутички з поліцією.

Сутички демонстрантів із поліцією були також у Ліллі та Ам'єні на північ від французької столиці.

У місті Ренн близько 300 людей зібралися, щоб вшанувати пам'ять підлітка, дехто з них запалили вогнища, однак поліція розігнала протестувалників.

Демонстрації також відбулися на півдні країни, у Тулузі та Ліоні.

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