ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1288
Час на прочитання
1 хв

Звернення Трампа до нації та атака дронів у Росії: головні новини ночі 18 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 грудня 2025 року:

  • Трамп у зверненні до нації не згадав Україну та Венесуелу Читати далі –>

  • Трамп розкритикував правління Байдена у зверненні до нації Читати далі –>

  • Масштабна нічна атака "добрих дронів" на півдні РФ: вибухи в Ростові-на-Дону та Батайську Читати далі –>

  • Атака БпЛА на порт у РФ: уражено танкер із нафтопродуктами, є загиблі та поранені Читати далі –>

  • Удар по танкеру в РФ: попередньо стало відомо назву судна та деталі про загиблих Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
1288
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie