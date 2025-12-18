- Дата публікації
Звернення Трампа до нації та атака дронів у Росії: головні новини ночі 18 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Трамп у зверненні до нації не згадав Україну та Венесуелу
Трамп розкритикував правління Байдена у зверненні до нації
Масштабна нічна атака "добрих дронів" на півдні РФ: вибухи в Ростові-на-Дону та Батайську
Атака БпЛА на порт у РФ: уражено танкер із нафтопродуктами, є загиблі та поранені
Удар по танкеру в РФ: попередньо стало відомо назву судна та деталі про загиблих