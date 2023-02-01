Звернення Путіна до Федеральних зборів: чому він не хоче оголошувати мобілізацію

Президент Росії Володимир Путін нічого не скаже ні про війну, ні про повну мобілізацію, тому що боїться дратувати суспільство.

В інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію з мобілізацією в РФ.

"Кількість втрат росіян зростає, мета операції не досягається, тож, сказати "Вставай страна огромная" він (Володимир Путін - ред.) дуже боїться. Якщо оголошувати війну і загальну мобілізацію, то Путіну треба буде роздати зброю суспільству, а озброєний народ нікому не потрібен. Особливо йому. Він його боїться ще більше, ніж нас. Тому, я думаю, він нічого не скаже", – зазначив Жданов.

За його словами, очільник Кремля буде повторювати, що все йде за планом, "мета операції ось-ось буде досягнута" і ніякої мобілізації не оголосить. Насправді мобілізація у Росії триває.

"Йде повним ходом. Сьогодні військкомати в РФ гребуть все, що можуть. Вони просто не оголосили. Указ Путіна про мобілізацію ніхто не відміняв.", – додав експерт.

Додамо, що є версії про нову стратегію щодо захоплення України. Напередодні президент РФ поставив завдання начальнику Генштабу збройних сил, генералу Валерію Герасимову окупувати Донбас і вийти на адмінкордони Донецької області у лютому-березні.

Тим часов в Україні почали видавати повістки нового зразка. Наприклад, відтепер в них зазначені замість військових комісаріатів – територіальні центри.