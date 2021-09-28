Звершували намаз: у школі Росії вчитель нібито змушував дітей молитися Аллаху

Своєю чергою, місцева влада стверджує, що "намаз в школі" був тренуванням сидіти в позі "по-турецьки".

У російській Пермі, де недавно 19-річний студент влаштував бійню в університеті, розгорівся скандал. В одній із шкіл вчитель на уроці фізкультури нібито попросив клас сісти на підлогу і помолитися Аллаху.

Про це повідомляє Mk.ru.

У Мережі з'явилося з'явилося відео з першокласником, де дитина розповідає, як педагог на уроці фізкультури нібито просив клас помолитися Аллаху. Школяр продемонстрував, як діти сідали на підлогу, схрещували ноги, випрямляли руки нібито для здійснення намазу (молитва у мусульман — Ред.).

Фото з соціальних мереж

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Своєю чергою пресслужба адміністрації Пермі в Facebook спростувала це звинувачення. Там стверджують, що "намаз в школі" був тренуванням. Нібито діти вчилися сидіти в позі "по-турецьки" і ніякого релігійного контексту в цьому не було.

Проте, Департамент освіти Пермі доручив керівнику школи провести внутрішнє розслідування щодо виконання працівником норм професійної етики.

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