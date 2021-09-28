Звершували намаз: у школі Росії вчитель нібито змушував дітей молитися Аллаху

Своєю чергою, місцева влада стверджує, що "намаз в школі" був тренуванням сидіти в позі "по-турецьки".
У російській Пермі, де недавно 19-річний студент влаштував бійню в університеті, розгорівся скандал. В одній із шкіл вчитель на уроці фізкультури нібито попросив клас сісти на підлогу і помолитися Аллаху.
Про це повідомляє Mk.ru.
У Мережі з'явилося з'явилося відео з першокласником, де дитина розповідає, як педагог на уроці фізкультури нібито просив клас помолитися Аллаху. Школяр продемонстрував, як діти сідали на підлогу, схрещували ноги, випрямляли руки нібито для здійснення намазу (молитва у мусульман — Ред.).
Своєю чергою пресслужба адміністрації Пермі в Facebook спростувала це звинувачення. Там стверджують, що "намаз в школі" був тренуванням. Нібито діти вчилися сидіти в позі "по-турецьки" і ніякого релігійного контексту в цьому не було.
Проте, Департамент освіти Пермі доручив керівнику школи провести внутрішнє розслідування щодо виконання працівником норм професійної етики.
Нагадаємо:
- 20 вересня в російській Пермі 19-річний студент відкрив стрілянину в державному національному дослідницькому університеті.
- Студенти від переляку барикадувалися в аудиторіях і вистрибували з вікон.
- В результаті стрілянини загинули 6 людей, ще 24 отримали поранення.
- До злочину в Пермському державному університеті стрілок готувався кілька років. Гроші на зброю він збирав ще зі школи.
- У Слідчому комітеті РФ заявили, що юнакові загрожує довічне ув'язнення.