Михайло Ткач / © УНІАН

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У Відні затримали керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача. Журналіст перебував в Австрії у межах редакційного завдання, пов’язаного з пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

Про затримання 8 жовтня повідомила головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва.

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За її словами, редакція вважає затримання Ткача незаконним і вимагає від австрійської влади пояснити причини таких дій та негайно звільнити журналіста.

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Що відомо про затримання Ткача

Михайло Ткач перебував у Відні разом із колегою Ярославом Бондаренком. Наразі «Українська правда» не має інформації про його місцезнаходження та стан, адже зв’язок із ними втрачено.

За наявною інформацією, журналіста доставили до місця тримання під вартою. З ним контактує адвокатка.

«Прямого зв’язку з Михайлом редакція наразі не має. За наявною у нас інформацією, його доставили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка», — повідомили в «Українській правді».

Редакція звернулася до дипломатів

«Українська правда» заявила, що вже поінформувала посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні.

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Редакція просить українських дипломатів допомогти встановити місцеперебування журналістів, захистити їхні права та сприяти звільненню Ткача.

Водночас від австрійської влади вимагають пояснити підстави затримання, забезпечити журналісту правову та консульську допомогу, а також можливість контактувати з редакцією та близькими.

Севгіль Мусаєва також звернулася до міжнародних журналістських і правозахисних організацій із закликом підтримати затриманих та сприяти захисту їхніх прав.

«Михайло та Ярослав поїхали до Відня виконувати свою роботу. Як головна редакторка, я наполягаю на тому, що безпека журналістів і право на професійну діяльність мають бути гарантовані», — заявила Мусаєва.

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Вона додала, що редакція очікує від австрійської влади «невідкладних дій, прозорих пояснень і дотримання всіх прав» журналістів.

Затримання Ткача: що кажуть у МЗС

Посольство України в Австрії уже звернулося до австрійської сторони через затримання журналіста-розслідувача Михайла Ткача.

«Ми отримали інформацію про затримання Михайла Ткача. Посольство України в Австрії вже звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин цього затримання. Консул вже в контакті з австрійськими колегами, офіційно звернувся із запитом на доступ до затриманого громадянина», — наголосив речник МЗС Георгій Тихий.

Скандал навколо ексгенпрокурора Руслана Кравченка — деталі

Нагадаємо, 7 вересня Руслан Кравченко заявив про відставку з посади генерального прокурора на тлі справи НАБУ та САП «Карфаген». Він назвав своє рішення політичним і закликав Верховну Раду підтримати його звільнення.

Попри це, Кравченко продовжив виконувати обов’язки генпрокурора. Зокрема, через тиждень він підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, звинувативши його у підробленні документів та інших порушеннях.

14 вересня журналіст Михайло Ткач повідомив, що Кравченко вночі перетнув кордон через пункт пропуску «Шегині». Сам генпрокурор підтвердив, що перебуває за кордоном, пояснивши поїздку службовим відрядженням. Втім, після його завершення 18 вересня Кравченко так і не повернувся до роботи в Офісі генерального прокурора.

Згодом журналісти з'ясували, що Кравченко зареєстрував місце проживання у Відні за адресою, де фактично розташований офіс компанії. За їхніми припущеннями, таким чином він міг приховати своє реальне місце перебування в Австрії.

Австрія стала прихистком для українських віп-втікачів через складну процедуру екстрадиції: місцеві суди задовольняють лише близько 6% відповідних запитів. За час повномасштабної війни країна відмовилася видати Україні 26 із 27 розшукуваних осіб. Подальша доля Руслана Кравченка залежатиме від дій українських правоохоронців. Навіть у разі офіційних запитів процес взаємодії між Україною та Австрією може тривати роками.

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