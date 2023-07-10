Звичайний день у РФ: під Тюменню танк виїхав на пляж і ледь не розчавив відпочивальників

Росіяни, які відпочивали на березі озера, поскаржилися, що таким чином їх намагалися відігнати від полігону, який розташований поруч.

Під Тюменню танк виїхав на берег озера, де відпочивали росіяни, і ледь їх не розчавив. Між відпочивальниками та військовими виник конфлікт.

Про це повідомляє телеграм-канал "Підйом".

Як пише видання, росіяни поскаржилися, що їх таким чином намагалися відігнати від полігону, що розташований поруч. Самі військові запевняють, що нікого не проганяли, а танк "лише з лісу виїхав і поїхав назад".

Один із відпочивальників розповів, що на цьому озері жителі Тюмені засмагають рік у рік, але днями військові з Тюменського вищого військово-інженерного командного училища "перекопали всі в'їзди на пляж, тому що вони думають, що це їхня територія".

"Приїхали до 11 ранку на пляж позасмагати, покупатися, і без попередження увірвався танк на швидкості. Розпорошувала ця пара, дим, просто смерділа сильно солярою. Жодних вимог до нас не висували, нічого не просили. Вони поміж людей проїхали, до автобуса, в якому сапи здають, диму нагнали. Кілька кіл зробили і поїхали", - поскаржився він.

В самому військовому училищі заявили, що на озері заборонено перебувати цивільним.

"Нічого не трапилося. Там територія Міністерства оборони, купатися та перебувати там взагалі заборонено цивільним особам. Там усе довкола окопано, там полігон наш. Але бачите, яка спека? Люди однаково якось кидають машини, йдуть пішки і там перебувають. А танк не катався там, як казали, а лише просто з лісу виїхав, розвернувся і поїхав назад — от і все. Звичайно, ніхто нікому не загрожував", - пояснили в училищі.

Нагадаємо, в Пермському краї РФ уже восьмий рік поспіль провели фестиваль метання коров'ячого лайна. Кидали його голіруч.

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