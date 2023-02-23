Звичайний недопалок допоміг поліції розкрити вбивство 50-річної давності: подробиці заплутаної справи

У Берліні 1971 року сталося вбивство - у квартирі виявили мертвою Ріту Курран, її задушили. Справа залишалася нерозкритою десятиліттями. 2019 року детектив поліції лейтенант Джеймс Тріб і команда офіцерів та техніків почали працювати над цією справою.

Про всі подробиці пише видання Sky news.

Недопалок сигарети, знайдений поруч із тілом убитої вчительки в її квартирі майже 52 роки тому, допоміг поліції встановити особу людини, яка, на їхню думку, вчинила злочин.

Аналіз ДНК, взятий з недопалка на місці злочину, дозволив поліції встановити, що її вбив сусід на ім'я Вільям ДеРоос.

Підозрюваний, якому на той час був 31 рік, як кажуть правоохоронці, вийшов зі своєї квартири, щоб заспокоїтися після сварки з дружиною. Після повернення він попросив дружину два тижні не казати, що він залишав будинок.

Недопалок сигарети, знайдений поряд із тілом вбитої, став ключовим доказом. В результаті аналізу було складено профіль ДНК того, хто викурив цигарку, але він не збігся з жодним зразком із бази даних.

Детективи уклали контракт із компанією з аналізу ДНК, і зразки були порівняні з генетичним матеріалом, наданим комерційним компаніям з аналізу ДНК представниками громадськості.

У серпні 2022 року детективам з Берлінгтона повідомили, що зразок, який було простежено через родичів з обох сторін сім'ї ДеРооса, вказує на нього.

ДеРоос та його дружина, яка більше не носить це прізвище, поїхали з Вермонта невдовзі після смерті Ріти Курран. За словами поліції, він помер від передозування наркотиків у Сан-Франциско 1986 року.

Нагадаємо, у Львівській області розкрили вбивство, яке сталось 18 років тому. З'ясувалось, що громадянин України на території Польщі 2003 року розправився з поляком, проте справу вдалось розкрити лише 2021 року.

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