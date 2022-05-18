"Звідки і куди на Білорусь готувався напад": пропаганда Лукашенка вразила новою маячнею (відео)

"Звідки і куди на Білорусь готувався напад": пропаганда Лукашенка вразила новою маячнею (відео)

На білоруському пропагандистському телеканалі "Беларусь 1" розповіли, звідки та куди на країну "готувався напад", про який Олександр Лукашенко заявляв під час однієї із зустрічей з президентом-диктатором РФ Володимиром Путним.

У проєкті "Это другое" пропагандисти заявили, мовляв, Україна хотіла відібрати у них частину Гомельської та Брестської області, а у держави-агресорки Росії - "землі, які відійшли до неї ще у 18 столітті".

Уривок сюжету, який присвячений планам нападу України на Білорусь, з'явився у Мережі.

"Чому південь Білорусі такий важливий для українських націоналістів? Тому що ще 2018-го, а це майже п'ять років тому, вони припускали, що саме ця територія може стати плацдармом для запровадження російських військ в Україну", – заявила ведуча Ксенія Лебедєва.

Крім того, вона твердить: українці, нібито вважають, що в такій ситуації Україна опинилася б у колі недружніх держа, серед серед яких "журналістка" назвала Захід.

"Стратегію обирають таку – статус європейських сусідів може кардинально змінитись до нейтрального чи прихильного, якщо Україна займе агресивну позицію у боротьбі з Москвою", – сказала Лебедєва.

Ну наконец-то нашелся ответ на мучавший всех вопрос: откуда и куда на Беларусь готовилось нападение!

Пропагандисты Лукашенко заявили, что Украина "планировала захват" Гомельской и Брестской областей.

Также, по словам пропагандистов, Украина чуть ли не пол Европы хотела захватить. pic.twitter.com/8CtUMrND5m — Олег (@UA__oleg) May 18, 2022

Пропагандисти самопроголошеного президента Лукашенка заявляють, що українцям вигідна війна. Мовляв, тоді Україна стає "суб'єктом геополітики", а не можливим "військовим трофеєм для країн Євросоюзу". Більше того, у своїй програмі білоруси не гребують словами "націоналісти", "бандерівці".

До слова, 11 березня Лукашенко під час зустрічі Путіним заявив про те, що Україна готувала атаку на підрозділи білоруської та російської армій. Після цього фраза "А я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад" став інтернет-мемом.

Як повдомлялося, Лукашенко заявив про братерство, що "Заходу не розірвати". Самопроголошений очільник повідомив, що білоруси не мають ні юридичного, ні морального права не підтримувати РФ.

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