"Звідти ніхто не повертався": у РФ знайшли мертвим солдата, який відмовився їхати на війну до України

Росіянин залишив передсмертну записку, в якій написав, що його вирішили відправити на війну.

У російській Комі солдат строкової служби наклав на себе руки, написавши в передсмертній записці, що його вирішили відправити на війну проти України, "звідки ніхто з його роти ніхто не повертався". У передсмертній записці росіянин зізнався, що над ним знущалися через його відмову їхати воювати до України.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За їхніми даними, 20-річний росіянин Сергій із міста Печора, який проходив строкову службу у військовій частині Московської області, 10 лютого повісився на паску, причепленому до металевих сходів водонапірної вежі.

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Де саме це сталося, не уточнюється. Але відомо, що він служив у другій понтонній роті військової частини № 11361, дислокованої у селищі Нахабіне у Красногірському районі Підмосков'я.

Один із російських Telegram-каналів опублікував передсмертну записку росіянина, в якій той зазначив, що його "вписали у ротацію до України", звідки, як він повідомив, з його роти ніхто не повертався. Солдат розповів, що просив командира залишити його в частині, але йому відмовили. Ба більше, командир та сержанти почали з нього знущатися.

Росіянин додав, що "ухвалив рішення померти без чужої крові на руках", і закликав порушити проти його командирів кримінальну справу щодо доведення до самогубства.

Достовірність записки точно не підтверджена, але дві близькі родички росіянина кажуть, що почерк у записці схожий на той, який був у Сергія. Командири вже забрали записку і до матеріалів перевірки вона не потрапила.

У Слідчому комітеті Росії не коментували інцидент.

Нагадаємо, втрати армії РФ наближаються до 140 тисяч. За 14 лютого ЗСУ ліквідували 690 солдатів.

Тим часом Путін і Шойгу брешуть про катастрофічні втрати РФ біля Вугледара.

За даними Генштабу, російські військові навмисно виводять з ладу свою техніку, щоб не брати участі у бойових діях на території України.

Експерт Петро Черник розповів, як Росія буде поповнювати запаси та скільки техніки має.

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