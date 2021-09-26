Звільнена в Канаді фіндиректорка Huawei Мен Ваньчжоу повернулася до Китаю

Звільнені Китаєм канадці Майкл Спавор і Майкл Коврига також повернулися на батьківщину.

Звільнена з-під трирічного домашнього арешту в Канаді фіндиректорка Huawei Мен Ваньчжоу увечері в суботу, 25 вересня, повернулася до Китаю.

Про це повідомляє ВВС.

"Я нарешті повернулася додому! - сказала Ваньчжоу в аеропорту під оплески натовпу. - Якщо у віри є колір, то це повинен бути червоний колір Китаю".

Зазначається, що Ваньчжоу приземлилася у Шеньчжені через кілька годин після того, як звільнені напередодні в Китаї канадці Майкл Спавор і Майкл Коврига прилетіли до міста Калгарі, де їх зустрів прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

"Ви показали неймовірну силу, стійкість і наполегливість. Знайте, що канадці по всій країні будуть продовжувати підтримувати вас, як і раніше", - написав у своєму мікроблозі у Twitter очільник канадського уряду.

"Обмін" полоненими поклав кінець дипломатичному скандалу між Пекіном і Оттавою, який спалахнув три роки тому.

Увесь цей час Китай наполягав на тому, що звинувачення проти Ваньчжоу, фіндиректорки Huawei і старшої доньки засновника цієї компанії, "сфабриковані" з метою придушення високотехнологічної промисловості країни.

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Канада ж заявляла, що затримання Ковриги та Спавора було маніпулятивним кроком, хоча Пекін заперечував будь-який зв'язок між арештом канадських громадян і справою Ваньчжоу.

Як повідомлялося, Мен Ваньчжоу затримали у Канаді на прохання Сполучених Штатів наприкінці 2018 року. США звинуватили її у наданні недостовірної інфомації банку HSBC щодо справжнього характеру відносин Huawei з гонконгською компанією Skycom, яка працювала з Іраном.

Ваньчжоу нібито використовувала банк для оброблення транзакцій із країн Близького Сходу, порушуючи санкції США проти Ірану.

Зауважимо, що для засновника Huawei Женя Чженфея питання було глибоко особистим, оскільки Мен є його старшою донькою. Він називав її арешт "політично мотивованим".

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Після затримання Ваньчжоу дипломатичні відносини між США і Китаєм опустилися до історичного мінімуму. Напруження відбулося й у стосунках КHР із Канадою, двох громадян якої - Майкла Спавора та Майкла Ковригу - затримали за підозрою у шпигунстві через кілька днів після арешту Мен.

У п'ятницю, 24 вересня, Ваньчжоу погодилася укласти угоду з американським Міністерством юстиції, визнавши, що свідомо надавала HSBC неправдиву інформацію, і взявши на себе відповідальність за "головну роль у здійсненні схеми обману глобальної фінансової установи".

За це США скасували запит про її екстрадицію з Канади, а також заборонили переслідувати фіндиректорку китайської компанії до грудня 2022 року. Якщо Ваньчжоу у подальшому виконає умови, встановлені судом, справу буде припинено.

Водночас Сполучені Штати заявили, що продовжують підготовку до судового розгляду проти Huawei.

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Через кілька годин після звільнення Ваньчжоу у Китаї повідомили про зняття звинувачень з Майкла Спавора і Майкла Ковриги.

Коврига - колишній дипломат, який працював у Брюссельському аналітичному центрі International Crisis Group, а Спавор є одним із засновників організації, яка сприяє розвитку міжнародних ділових і культурних зв'язків з Північною Кореєю.

У березні цього року китайський суд засудив Спавора до 11 років тюремного ув'язнення за шпигунство. Коврига з'явився у суді у тому ж місяці, але вирок не був остаточно затверджений.

Зауважимо, що Huawei є найбільшим виробником телекомунікаційного обладнання в світі. У 2019 році США ввели санкції щодо компанії, заявивши, що корпорація може використовувати своє обладнання для шпигунства.

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