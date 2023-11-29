Звільнена заручниця ХАМАС Емілі тепер розмовляє лише пошепки: батько розповів про стан дівчинки

Зараз дівчинка перебуває в лікарні і залишається в шоці. Емілі обстежують спеціалісти з дитячих травм.

Ірландсько-ізраїльська дівчинка Емілі Генд, яку вдалося визволити з полону бойовиків ХАМАС, розмовляє лише пошепки після того, як їй було наказано мовчати під час жахливих випробувань.

Про це розповів батько 9-річної дівчинки Том Генд, повідомляє The Independent.

Напередодні Том возз’єднався зі своєю донькою Емілі після 50 днів її перебування у полоні в Газі. Бойовики ХАМАС викрали дівчинку під час атаки на Ізраїль 7 жовтня разом із її подругою 13-річною Хілою,і яку також вдалося звільнити.

Як розповів журналістам Генд, він зробить "усе, що потрібно", щоб відновити відчуття безпеки та благополуччя своєї доньки.

"Я не можу думати про те, через що вона пройшла – її тероризували терористи в пеклі – але це моя робота як її тата покращити ситуацію, і я це зроблю", – сказав чоловік.

У якому стані перебуває Емілі

Емілі втратила понад 3 кг ваги за час перебування в полоні, але її батько сповнений рішучості допомогти дитині одужати: "Це буде довгий шлях, але ми туди дійдемо".

Звільнена з полону ХАМАС Емілі Генд із батьком / Фото: Армія оборони Ізраїлю

Генд побоювався, що його доньку утримували у полоні в лабіринті тунелів на прізвисько "Метро Гази", але Емілі сказала, що це не так.

"Вони змусили її тікати від ізраїльської армії від будинку до будинку. Її постійно переміщували – іноді під обстрілом – щоб залишатися на крок попереду армії", – розповів батько.

"Вона, мабуть, була в абсолютному жаху – восьмирічна дівчинка, яку незнайомці вели від одного підірваного будинку до іншого посеред зони бойових дій", – додав він.

Що Емілі розповіла про полон

За словами Генда, його донька розповіла, як бойовики ХАМАС кричали арабською мовою "яла, яла, яла", що означає "поспішайте, поспішайте, поспішайте" заручникам, які тікали у порятунку своїх життів, коли Ізраїль обсипав Газу снарядами.

"Коли її утримували, я сказав, що мене жахнула думка про те, що вона проведе свій дев’ятий день народження в тунелях під Газою. Але реальність того, що з нею відбувалося, була набагато гіршою, і я радий, що не знав, через що вона проходила в той час", – поділився батько Емілі.

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Він додав, що донька залишається в шоці. Зараз її обстежують спеціалісти з дитячих травм у лікарні поблизу Тель-Авіва. Лікарі призначили Емілі курс вітамінів для зміцнення нервової системи, і тепер вона "їсть, як кінь" після того, як дівчинку позбавляли їжі понад сім тижнів.

"Тепер я знаю, що стану надто турботливим татом, і все ще не можу випустити її з поля зору. Але останнє, чого я хотів би, – щоб вона знову відчула себе в пастці чи загрозу", – розповів Генд.

Нагадаємо, в середині жовтня батьку Емілі повідомили, що його викрадену бойовиками ХАМАС доньку було вбито. Дізнавшись про її смерть дитини, батько зітхнув із полегшенням і зізнався – найбільше боявся, що Емілі страждатиме в полоні.

Однак напередодні стало відомо, що Емілі жива, і її вдалося звільнити з полону в Секторі Гази.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це просто диво! Маленьку Емілі з Ізраїлю, яку "вбив" ХАМАС і "поховав" батько, знайшли живою!

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