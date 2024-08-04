Звільнений з в'язниці "хароший рускій" Пивоваров вважає неприпустимою допомогу ЗСУ

Також він не хоче підтримувати російських добровольців, котрі воюють на боці України. Пивоваров заявив, що залишиться "російським політиком".

Російський опозиціонер Андрій Пивоваров, який мав вийти на волю у вересні 2024-го, але раптово був звільнений внаслідок великого обміну між Заходом та Росією, вважає неприйнятну для себе підтримку Збройних сил України.

Про це він заявив в інтерв'ю "Новій газеті".

"Що стосується ЗСУ. Це таке питання, яке неправильно взагалі ставити російським політикам, тому що зрозуміло, що людина, яка хотіла б відповісти на неї інакше, ніж я, відразу отримує кримінальну справу в Росії... Щодо підтримки саме військових сил, на жаль, це неприпустимо для мене, тому що таки я залишаюся російським політиком", — сказав Пивоваров.

Він вважає, що багатьох росіян жене на фронт воювати проти України страх та бідність. Але Пивоваров заявив, що не бажає російським окупантам смерті. Також він не хоче підтримувати російських добровольців, котрі воюють на боці України.

"І, можливо, ці люди не є прихильниками демократичних ідеалів, але бажати їм смерті, допомагати цьому для мене неприпустимо. Але підтримувати тих людей, які зі зброєю в руках борються проти Росії, я не готовий", – сказав "хароший русскій" Пивоваров .

Також "хароший рускій" вважає неприпустимим, коли росіяни відмовляються від триколору, що став символом російської агресії,

"Триколор – це наш прапор і не можна віддавати його. Не можна відмовлятися від нього", – вважає опозиціонер Путіна.

Нагадаємо, що 1 серпня в Туреччині відбувся масштабний обмін ув'язненими між Росією та Заходом.

На волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців і засуджений до страти в Білорусі громадянин Німеччини. Серед них немає жодного українця.

Після звільнення російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза заявив про те, що санкції Заходу про РФ нібито несправедливі, оскільки спрямовані не проти Путіна, а проти всієї країни та простих росіян. На думку Кара-Мурзи, який називає себе опозиціонером, санкції проти російських чиновників мають бути персональними. Про те, що такі санкції ніяк не загальмують російську військову машину та не заважатимуть окупантам вбивати українців, він не прокоментував.

Його підтримав Андрій Пивоваров.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.