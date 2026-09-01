"Звільнення Донбасу йде за планом": Путін зробив ганебну заяву про захоплення 15 населених пунктів

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент Росії Володимир Путін заявив, що війська РФ нібито продовжують просування на Донеччині. За його словами, лише у серпні під контроль РФ перейшли 270 квадратних кілометрів території та 15 населених пунктів.

Про це Путін заявив під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку.

Реклама

Російський президент стверджує, що «звільнення Донбасу йде за планом». Водночас незалежного підтвердження заявленої ним площі захопленої території та кількості населених пунктів наразі немає.

Реклама

Окремо Путін заявив про бої в Добропіллі Донецької області.

«Уже йдуть вуличні бої в Добропіллі, це важливий логістичний центр», — сказав очільник Кремля.

Раніше стало відомо, що окупанти накопичують особовий склад і техніку для підготовки до активніших наступальних дій у напрямку Лимана, на північний схід від Слов’янська.

Тим часом українські військові відновили просування в напрямку Добропілля. Геолокаційні кадри, оприлюднені 29 серпня, підтверджують просування ЗСУ в районі Дорожнього, що на південний схід від міста.

Реклама

Новини партнерів