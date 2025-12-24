Звільнення політв’язнів за препарат для схуднення: WSJ розкрив деталі переговорів з Лукашенком

Олександр Лукашенко / © Associated Press

США змогли досягти домовленості з президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо звільнення понад 250 політичних в’язнів. Одним з епізодів переговорів стала несподівана розмова про препарат для схуднення.

Про це розповів спецпосланець президента США Джон Коул в інтерв’ю, яке цитує The Wall Street Journal.

За словами Коула, під час неформальної вечері з Лукашенком, яка супроводжувалася значною кількістю алкоголю, сторони обговорювали можливе послаблення санкцій. Під час розмови білоруський лідер звернув увагу на зовнішній вигляд американського посадовця та поцікавився, чи той схуд.

Коул підтвердив і пояснив, що результат став можливим завдяки ін’єкційному препарату Zepbound. Після цього він передав Лукашенкові інформаційну брошуру виробника препарату — компанії Eli Lilly.

За даними WSJ, американська сторона після цієї розмови вивчала можливість організації постачання препарату для особистого користування Лукашенком. Видання зазначає, що цей епізод став частиною ширшого переговорного процесу.

Журналісти також повідомляють, що налагодження контактів між Вашингтоном і Мінськом стало одним із пробних кроків адміністрації Дональда Трампа в межах стратегії щодо поступового виведення Росії та її економіки з міжнародної ізоляції.

Раніше США зняли санкції з калійної галузі Білорусі, а також дозволили постачання запчастин для білоруських літаків, що стало сигналом про часткове пом’якшення обмежень.

Нагадаємо, до Польщі та Литви успішно доправили 109 колишніх білоруських політв’язнів. Завдяки злагодженій співпраці України з міжнародними партнерами на волю вийшли представники білоруської опозиції, журналісти та громадські діячі, які роками зазнавали політичних переслідувань.