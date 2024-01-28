Звільнення заручників та припинення вогню у Секторі Гази: Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди – NYT

У Парижі сьогодні, 28 січня, обговорять угоду, згідно з якою Ізраїль призупинить війну в Газі приблизно на два місяці в обмін на звільнення понад 100 заручників, які досі утримуються ХАМАСом. Вона може бути укладена протягом двох тижнів і трансформує конфлікт, який охопив регіон.

Про це пише The New York Times.

Джерела видання зазначають: учасники переговорів з обережним оптимізмом говорять про те, що остаточна угода вже близько.

Деталі

Президент Джо Байден розмовляв телефоном з лідерами Єгипту і Катару, які виступали посередниками, щоб згладити наявні розбіжності. Він також відправляє свого директора ЦРУ Вільяма Дж. Бернса до Парижа для переговорів з офіційними особами Ізраїлю, Єгипту та Катару. Якщо Бернс досягне достатнього прогресу, Байден може потім відправити свого координатора Близького Сходу Бретта Макгерка, який щойно повернувся до Вашингтона, назад до регіону, щоб допомогти завершити угоду.

"Обидва лідери підтвердили, що угода зі звільнення заручників має вирішальне значення для встановлення тривалої паузи в бойових діях та забезпечення того, щоб додаткова життєво необхідна гуманітарна допомога доходила до цивільних осіб, яким це потрібно, по всій території Гази", – йдеться у заяві Білого дому.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив свою налаштованість щодо звільнення тих заручників.

"На сьогоднішні ми повернули 110 наших заручників і сповнені рішучості повернути усіх інших додому. Ми займаємося цим і робимо це цілодобово, зокрема й зараз", – сказав він.

Раніше Велика Британія підготувала план закінчення війни у Газі.

Читайте також: