Звільнений із ув'язнення екскандидат у президенти Статкевич відмовився покинути Білорусь

Микола Статкевич / © Associated Press

Один із найвідоміших білоруських політв'язнів, екскандидат у президенти Микола Статкевич відмовився виїхати до Литви разом з іншими звільненими з в’язниць режиму Лукашенка на прохання президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Він був єдиним, хто відмовився перетнути кордон із сусідньою Литвою, де звільнених пізніше зустріли американські чиновники та лідери білоруської опозиції у посольстві США у Вільнюсі.

Наразі невідомо, чому 69-річний Статкевич відмовився виїжджати.

Опозиція у вигнанні стверджує, що звільнені політичні в'язні повинні мати право залишатися в Білорусі, а не піддаватися тому, що фактично є примусовою депортацією.

«Це показує, наскільки жорстокий режим, бо вони не залишили людям жодного вибору, залишитися чи їхати», – сказав Reuters представник білоруської опозиції у вигнанні Франак Вечерко.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська опублікувала на X повідомлення про те, що Статкевич «нібито повернувся до Білорусі».

Вона назвала його «справжнім героєм нашого народу» та побажала йому «сили, безпеки та свободи».

На записах з веб-камери на кордоні видно Статкевича, одягненого в чорне, який сидів на низькій стіні на нічийній землі між прикордонними постами двох країн. Але на пізніших кадрах він зник, очевидно, повернувшись назад до Білорусі.

Звільнений політв’язень Микола Статкевич / © скриншот з відео

«Ми не підтвердили його особу, ми не бачили його документів. Але нещодавно він повернувся на пункт пропуску через білоруський кордон, зараз ми його не бачимо. Він не в'їжджав до Литви», – сказав речник литовської прикордонної служби.

Існує прецедент відмови білоруських дисидентів від висилки. У 2020 році лідерка продемократичних протестів Марія Колеснікова стала героїнею опозиції, коли порвала свій паспорт на дрібні шматочки, щоб співробітники служби безпеки не змусили її перетнути кордон з Україною.

Її не було серед звільнених у четвер, і вона залишається у в'язниці.

Хто такий Микола Статкевич

Микола Статкевич, який брав участь у президентських виборах 2010 року, був заарештований перед виборами 2020-го і утримувався в колонії для рецидивістів без зв'язку із зовнішнім світом. У грудні 2021 року його засудили до 14 років ув'язнення за звинуваченням в організації “масових заворушень”.

Правозахисна група «Весана» стверджує, що він захворів на пневмонію у 2022 році, переніс п'ять періодів одиночного ув'язнення та був у різний час позбавлений права на побачення та посилки.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко погодився звільнити 52 політв'язнів.