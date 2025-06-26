"Звільніть Наташу": Трамп закликав "викинути, як собаку" журналістку CNN

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп накинувся з критикою на журналістку CNN Наташу Бертран і закликав «викинути її, як собаку».

Про це глава Білого дому написав на своїй сторінці у Truth Social.

Трампа обурив її матеріал, в якому було дано скептичну оцінку результатів удару по ядерних об’єктах Ірану.

«Наташу Бертран слід звільнити з CNN. Я дивився її протягом трьох днів — суцільні фейкові новини. Її слід негайно оголосити догану, а потім викинути, „як собаку“. Вона збрехала у справі про „ноутбук з пекла“, а тепер збрехала по історії про ядерні об’єкти… Їй не можна дозволяти працювати в „фейкових новинах“ CNN. Саме через таких людей ця колись велика телекомпанія втратила свою репутацію», — написав президент США

Редакція CNN у коментарі The Hill висловила підтримку журналістці та її колегам. Медіа також наголосило, що вважає недоцільною критику Трампа своїх журналістів за «точне висвітлення і точну характеристику висновків, що становлять суспільний інтерес».

Нагадаємо, що до Мережі злили внутрішню оцінку розвідки США, яка свідчить про те, що бомбардування ядерних об’єктів Ірану не були такими успішними, як стверджував президент Трамп.

Трамп гнівно відреагував на ці повідомлення.

На тлі скандалу з витоком інформації адміністрація президента США обмежить обмін секретною інформацією з Конгресом.