Звинувачення на адресу Ізраїлю у геноциді жителів Гази: Міжнародний суд ООН почав розгляд

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав 11 січня розгляд за позовом Південно-Африканської Республіки, яка звинувачує Ізраїль у геноциді жителів смуги Гази. Ізраїль ці звинувачення відкидає.

Про це пише "Радіо Свобода".

ПАР збирається домагатися від Міжнародного суду ООН ухвали, яка зобов’яже Ізраїль "негайно припинити" бойові дії. Позивачі прагнуть довести, що дії Ізраїлю виходять за межі самооборони і мають ознаки геноциду. Зокрема, позивачі заявляють про велику кількість загиблих палестинців, їхнє примусове переміщення та припинення постачання продовольства.

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Юристи з ПАР під час вступних доповідей на судовому засіданні заявили, що війна в Газі є частиною десятиліть начебто гноблення палестинців Ізраїлем.

Зауважимо, у Гаазі першого дня судового процесу на вулиці міста вийшли сотні людей із ізраїльськими прапорами та портретами заручників, яких захопили терористи ХАМАС. Демонстранти попрямували у напрямку будівлі суду.

Свою акцію влаштували і пропалестинські демонстранти. ЇЇ учасники вийшли на вулиці Гааги з плакатами, на яких містяться заклики припинити вбивства у Газі.

Прихильники Палестини стежать за судовим розглядом на екрані біля Міжнародного суду ООН 11 січня 2024 року в Гаазі / Фото: Getty Images

За обома мітингами стежать сотні поліцейських. Від 10 січня в Гаазі посилені заходи безпеки.

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Війна Ізраїлю з ХАМАСом – яка причина

Нагадаємо, ізраїльська армія проводить у Газі військову операцію проти терористів ХАМАС. Причиною став напад цих палестинських бойовиків на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, під час якого загинули понад 1200 ізраїльтян, ще 200 людей були взяті в заручники.

За даними палестинського, підконтрольного ХАМАСу МОЗ, внаслідок ізраїльських атак у Газі загинули понад 23 тис. жителів, більшість – жінки та діти. Багато країн звинувачують Ізраїль у жорстокості. Водночас Армія оборони Ізраїлю покладає відповідальність за загибель цивільних на ХАМАС, адже терористи розміщують свою інфраструктуру серед цивільних будівель та використовують населення як живий щит.

Напередодні Ізраїль заявив, що його військові починають перехід від широкомасштабної наземної та повітряної кампанії в Секторі Гази до більш цілеспрямованої фази війни проти ХАМАСу.

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