Звинувачення в екстремізмі: прокуратура Москви відкликала виклик на допит українського журналіста Цимбалюка

Причини такого рішення поки не відомі.

Прокуратура Москви відкликала виклик на допит українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка.

Про це повідомив його адвокат Микола Полозов у Twitter.

"За словами співробітника прокуратури, виклик було відкликано. Причини нам поки що невідомі", - сказав захисник. Він наголосив, що про це не сповістили ні його, ні Цимбалюка.

Слід зауважити, що Цимбалюк є наразі єдиним акредитованим у Росії українським журналістом.

Нагадаємо, українського журналіста Росії звинуватили в екстремізмі. Проти нього вже готують кілька справ - за 20.3.1 (розпалювання ненависті або ворожнечі - ред.) Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. За словами Цимбалюка, адміністрація президента Росії ініціювала проти нього "не просто цькування, а справа, цілком реальна, із викликом до прокуратури".

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