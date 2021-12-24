Звинувачення в екстремізмі: прокуратура Москви відкликала виклик на допит українського журналіста Цимбалюка

Причини такого рішення поки не відомі.
Прокуратура Москви відкликала виклик на допит українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка.
Про це повідомив його адвокат Микола Полозов у Twitter.
"За словами співробітника прокуратури, виклик було відкликано. Причини нам поки що невідомі", - сказав захисник. Він наголосив, що про це не сповістили ні його, ні Цимбалюка.
Слід зауважити, що Цимбалюк є наразі єдиним акредитованим у Росії українським журналістом.
Нагадаємо, українського журналіста Росії звинуватили в екстремізмі. Проти нього вже готують кілька справ - за 20.3.1 (розпалювання ненависті або ворожнечі - ред.) Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. За словами Цимбалюка, адміністрація президента Росії ініціювала проти нього "не просто цькування, а справа, цілком реальна, із викликом до прокуратури".
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