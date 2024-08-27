Звинувачують в тероризмі та роботі на розвідку РФ: у Польщі судитимуть двох "вагнерівців"

У польському Кракові судитимуть двох росіян, яких звинувачують в роботі на іноземну розвідку та в участі у міжнародному збройному угрупованні.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що чоловіки Олексій Т. і Андрій Г., звинувачують у діяльності на користь іноземної розвідки, а також в участі в міжнародному збройному обʼєднанні, мета якого - вчинення злочинів терористичного характеру.

Перше судове засідання відбудеться 9 вересня.

Як пояснили у польській прокуратурі, фігуранти вербували в країні до військової служби найманців ПВК "Вагнера".

"З цією метою вони розклеїли на території Кракова та Варшави щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наліпок, які дозволяли встановити безпосередній контакт з подальшими особами, відповідальними за вербування та організацію", - йдеться в повідомленні.

Крім росіян підозрюють у діяльності на користь розвідки РФ шляхом ведення гібридної війнию. Повідомляється, що вони вели пропагандистську діяльність, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі.

Також ми писали, що на Черкащині судитимуть місцевого жителя, якого звинувачують у поширенні інформації про розташування українських військових та виправдовуванні нападу Росії на Україну.

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