Звинувачують в тероризмі: у Грузії допитують добровольців, які воювали на боці України

Одного з добровольців викликали за статтями про державний переворот і тероризм.
У Грузії почали викликати на допити добровольців, які воювати на боці України.
Про це пише Sova.
Зазначається, що у Тбіліському міському суді опитали Лашу Чігладзе, активіста "Антиокупаційного руху", який брав участь у бойових діях в Україні.
"Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом, і були якісь запитання про це... (Запитували), коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні запитання", – сказав Чігладзе.
Водночас адвокат Лаша Ткешеладзе назвав справу політичною.
"Зазначена справа абсурдна, не має жодного відношення до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії", – заявив Ткешеладзе.
Відомо, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.
Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надім Хмаладзе.
"Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм", – зазначив він у соцмережах.
Раніше ми писали, що доброволець з Бразилії пояснив, чому вирішив воювати за Україну.
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