Звинувачують в тероризмі: у Грузії допитують добровольців, які воювали на боці України

Одного з добровольців викликали за статтями про державний переворот і тероризм.

У Грузії почали викликати на допити добровольців, які воювати на боці України.

Про це пише Sova.

Зазначається, що у Тбіліському міському суді опитали Лашу Чігладзе, активіста "Антиокупаційного руху", який брав участь у бойових діях в Україні.

"Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом, і були якісь запитання про це... (Запитували), коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні запитання", – сказав Чігладзе.

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Водночас адвокат Лаша Ткешеладзе назвав справу політичною.

"Зазначена справа абсурдна, не має жодного відношення до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії", – заявив Ткешеладзе.

Відомо, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.

Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надім Хмаладзе.

"Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм", – зазначив він у соцмережах.

Раніше ми писали, що доброволець з Бразилії пояснив, чому вирішив воювати за Україну.

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