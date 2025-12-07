Звірства росіян у Африці: що розповідають біженці з Малі

Біженки з Малі / © Associated Press

Реклама

Російські найманці «Африканського корпусу», який діє під егідою Міноборони РФ, використовують ті самі методи, що й їхні попередники з ПВК «Вагнер». У Малі вони спалюють села, розстрілюють мирних мешканців та викрадають жінок.

Про це розповіли біженці з цієї африканської країни, пише Associated Press .

Загалом журналісти опитали 34 біженців, які втекли на кордон із Мавританією.

Реклама

«Солдати ні з ким не розмовляють. Вони стріляють у будь-кого, кого бачать. Жодних питань, жодних попереджень. Люди навіть не знають, за що їх убивають», — розповів один із втікачів.

Ще кілька людей розповіли, що їхні села було спалено, інші знаходили у місцевості, де проходили російські найманці, трупи з вирізаними органами.

Біженці стверджують, що росіяни відбирали у мирних жителів продукти та цінності, били та вбивали їхніх родичів, підозрюваних у зв’язках із джихадистами, а також забирали із собою жінок.

«Змінилася лише назва. Одяг, транспортні засоби, люди залишилися незмінними. Методи залишилися колишніми і навіть стали гіршими», — заявив журналістам біженець на ім’я Бокар.

Реклама

За підрахунками експертів, від 2023 року, коли африканську країну покинула миротворча місія ООН, в Малі було вбито щонайменше п’ять тисяч мирних жителів. Майже половина з них загинули через напади військових, серед яких були російські найманці.

Точну кількість бійців «Африканського корпусу» в Малі встановити складно. Аналітики оцінюють чисельність угруповання у дві тисячі осіб. До підрозділу Міноборони РФ набирають найманців із Росії, Білорусі, а також африканських держав.

У Міноборони Росії на прохання AP про коментар не відповіли.

Нагадаємо, донедавна Республіка Малі залишалась чи не єдиною ділянкою на континенті, яку контролювали «вагнерівці». А після смерті лідера ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина більшість із цих найманців потрапили під повний контроль Міноборони і перейшли до «Африканського корпусу».