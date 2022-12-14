"Звіряча і протиправна агресія РФ проти України": польський Сейм визнав Росію державою-спонсоркою тероризму

Як зазначено в ухваленому документі, агресія Росії проти України є "грубим порушенням" заборони застосування сили Статуту ООН, а також є "порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України".

Сейм Республіки Польща визнав Російську Федерацію державою, яка підтримує тероризм і використовує терористичні заходи.

Про це йдеться в тексті резолюції, ухваленої Сеймом у середу, 14 грудня.

Як констатувала палата в документі, Росія "систематично порушує права людини, міжнародне право і Статут ООН і низку інших зобов’язань", "нападає на території інших країн, вчиняє збройні напади, військові злочини та геноцид" і"веде ворожі дії". господарської діяльності, зокрема в сфері енергетики".

Як зазначив Сейм у резолюції, Росія несе "безпосередню відповідальність за збиття рейсу Malaysian Airlines (MH17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів і членів екіпажу", а також за "катастрофу літака ВПС Польщі (Рейс 101) у Смоленську в квітні 2010 року, під час якого загинуло 96 осіб, у тому числі президент Республіки Польща Лех Качинський, польські урядовці, старші військові командири Польщі та НАТО, а також депутати польського парламенту.

"Звіряча і протиправна агресія Російської Федерації проти України триває. Російські військові здійснюють обстріли по всій території окупованої країни, в результаті яких загинули тисячі людей, у тому числі багато дітей. Російська Федерація та її збройні структури та формування здійснюють акти терору проти цивільної інфраструктури, масові страти та викрадення, сексуальне насильство та катування, відрив дітей від сімей з метою русифікації, масові депортації населення, примусовий призов до армії. Громадяни України до збройних сил Росії та розкрадання майна. Росія неодноразово порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", – пишуть євродепутати.

У Сеймі також констатували, що Російська Федерація вчинила акт міжнародного піратства, "збройно заблокувавши українські порти та паралізувавши морське сполучення на шляхах, що ведуть до них, без оголошення війни".

"Спалюючи та грабуючи українські землі та тривалий час не дозволяючи Україні експортувати сільськогосподарську продукцію, Росія принесла примару голоду в багато країн Африки та Азії", – наголосили у Палаті.

Палата підтримала незалежну та суверенну Україну в її міжнародно визнаних кордонах, позитивно оцінила постанову Сенату про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом та резолюцію Європарламенту про визнання Російської Федерації державою, яка підтримує тероризм.

Євродепутати також закликали Єврокомісію, інші інституції ЄС і всі країни-члени ООН дотримуватися такої точки зору та вжити необхідних заходів для припинення російської агресії та покарання агресора.

"Російська Федерація повинна бути ізольована на міжнародній арені", - підкреслили в Сеймі.

Депутати також закликали Раду міністрів продовжувати та розширювати дії, спрямовані на запровадження подальших пакетів санкцій щодо Росії та осіб, які підтримують режим Путіна, а також подальшу підтримку України у боротьбі з країною-агресоркою.

Сейм закликав міжнародне співтовариство розробити механізм виплати воєнних репарацій Україні та компенсацій державам, організаціям і особам, які зазнали збитків у зв'язку з війною.

"Сейм Республіки Польща визнає Російську Федерацію державою, яка підтримує тероризм і використовує терористичні заходи", - йдеться в резолюції.

Додамо, що Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над визнанням Росії "країною спонсором тероризму".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.