Звисало зі спинки сидіння: пасажир літака зазнімкував надзвичайно довге волосся жінки (фото)

Волосся жінки було наскільки довгим, що звисало із сидіння.

Один із американців, Ентоні, поскаржився на пасажирку в салоні літака, яка мала дуже довге волосся. Чоловік опублікував фотографію пасм дівчини в соцмережі та запитав своїх фоловерів: "Чи це вас збентежить?", чим спровокував активну дискусію.

Про це пише Metro.

Також читайте Як доглядати за неслухняним волоссям восени – поради фахівців

Відома американська акторка ошелешила курйозним відео, як підпалила собі волосся

На опублікованому фото видно, як пасажирка літака сидить перед чоловіком, а її довжелезне волосся звисає зі спинки сидіння. Чимало людей прокоментували публікацію Ентоні, дехто критикував дівчину, інші - стали на її захист.

Багато людей жартували, пропонуючи у такому випадку обрізати волосся. Одна з жінок прокоментувала: "Я тихенько опускала лоток, пускала її волосся, а потім знову закривала. Так. Мене це розлютило, і я б сказала їй тримати його на своєму місці. Якщо вона розсердиться, запропонуй її обрізати".

Хоча більшість підтримали ідею "зістригти довге волосся", інші не розуміли, чому це буде проблемою. Багато користувачів також почали висловитися про інші типи "грубої поведінки" в літаку.

Інші ж скаржилися на людей, які сидять перед ними і сильно відкидають свої сидіння назад.

Would this piss you off? pic.twitter.com/79Xlz0stcK — Anthony (@Antman0528) October 20, 2021

Нагадаємо, у США мати та її 2-річний син були змушені зійти з борту літака після того, як малюк відмовився одягати захисну маску. Мати заявляла, що син переніс напад астми і не міг носити маску. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання