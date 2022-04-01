"Звісно, президентові доповіли": Пєсков повідомив, що Путіна проінформовано про події у Бєлгороді

У Курській області через події у Білгороді силовиків перевели у режим підвищеної готовності.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимира Путіна проінформовано про події у Бєлгороді, де спалахнула нафтобаза.

Про це Пєсков розповів на брифінгу 1 квітня, пише пропагандистське видання "Інтерфакс".

"Щодо Бєлгорода, звісно, президентові доповіли", - сказав речник Путіна.

На прохання журналістів надати оцінку події на нафтобазі, Пєсков сказав: "Не нам в адміністрації президента давати якісь оцінки. Це мають робити професіонали. Перевага в повітрі в ході операції (ред. - війни в Україні) є абсолютним фактом, це дійсно так. А що стосується того, що сталося, то оцінки все ж таки маємо давати не ми, а наші силові відомства".

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в Бєлгороді розпочалася рано вранці 1 квітня. Там горять вісім резервуарів із паливом. У Курській області через події у Білгороді силовиків перевели у режим підвищеної готовності. Губернатор Бєлгородської області заявив, що пожежа сталася через авіаудар, якого завдали українські військові гелікоптери. У соцмережах поширюється відео, де видно два невстановлені ґвинтокрили, що пролітають на низькій висоті в районі пожежі.

Водночас у Міноборони України, коментуючи можливу причетність ЗСУ до пожежі в Бєлгороді , заявили, що Україна обороняється від російської агресії на своїй території і не має нести відповідальність за події, які відбуваються на території РФ.

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