"Звіт антихристу": у Мережі показали фото Путіна із релігійними лідерами РФ

Путін вирішив не змінювати свої "традиції" і посадив гостей на значній дистанції від себе.
У середу, 25 жовтня, російський диктатор Володимир Путін у Кремлі зустрівся з представниками релігійних об'єднань Росії.
Про це пишуть російські пропагандистські видання.
На зустрічі був присутній "Z-патріарх" РПЦ Кирило Гундяєв, очільник Центрального духовного управління мусульман РФ, головний рабин Росії та інші.
Путін вирішив не змінювати свої "традиції" і посадив гостей за величезним столом на значній дистанції від себе. Диктатор сидів на одній половині стола – всі релігійні діячі на іншій. Також на задньому тлі видно охоронця, який уважно стежить за заходом.
"Путін прийняв підлеглих у Кремлі. Гундяєв, муфтії, рабини та інші "відповідальні товариші" звітували антихристу про виконану роботу. Навіть естетично – огидне видовище", – прокоментував митрополит ПЦУ Євстратій (Зоря).
Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю зустріч.
Раніше патріарх РПЦ Кирило Гундяєв заявив, що ядерна зброя дозволила Росії залишитися вільною та незалежною країною і створювалася "під покровом" російських святих.
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