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"Звіт антихристу": у Мережі показали фото Путіна із релігійними лідерами РФ

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Звіт антихристу": у Мережі показали фото Путіна із релігійними лідерами РФ

Зустріч диктатора Путіна із представниками релігійних об'єднань РФ / Фото: скриншот з відео

Путін вирішив не змінювати свої "традиції" і посадив гостей на значній дистанції від себе.

У середу, 25 жовтня, російський диктатор Володимир Путін у Кремлі зустрівся з представниками релігійних об'єднань Росії.

Про це пишуть російські пропагандистські видання.

На зустрічі був присутній "Z-патріарх" РПЦ Кирило Гундяєв, очільник Центрального духовного управління мусульман РФ, головний рабин Росії та інші.

Путін вирішив не змінювати свої "традиції" і посадив гостей за величезним столом на значній дистанції від себе. Диктатор сидів на одній половині стола – всі релігійні діячі на іншій. Також на задньому тлі видно охоронця, який уважно стежить за заходом.

"Путін прийняв підлеглих у Кремлі. Гундяєв, муфтії, рабини та інші "відповідальні товариші" звітували антихристу про виконану роботу. Навіть естетично – огидне видовище", – прокоментував митрополит ПЦУ Євстратій (Зоря).

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Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю зустріч.

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Раніше патріарх РПЦ Кирило Гундяєв заявив, що ядерна зброя дозволила Росії залишитися вільною та незалежною країною і створювалася "під покровом" російських святих.

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Дата публікації
Перегляди
2377
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